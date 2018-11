Hulu verfilmt George R.R. Martins Scifi-Reihe "Wildcards"

Der Schöpfer von "Game of Thrones" hat die Verfilmungsrechte für eine weitere seiner Buchreihen veräußert – es wird diesmal nicht mittelalterlich, sondern futuristisch.



George R.R. Martin ist seit der Verfilmung seines noch unvollendeten Fantasy-Mammutwerks "A Song of Ice and Fire" durch HBO zum Weltstar der phantastischen Literatur avanciert. Seine weltweite Fan-Community wartet ungeduldig auf die zwei letzten Bücher der Geschichte, die unter dem Namen "Game of Thrones" zu einem der größten Serien-Hits aller Zeiten wurde.