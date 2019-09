Humanoider Weltraum-Roboter Fedor wieder auf der Erde

Russland hat seinen menschenähnlichen Roboter Fedor nach gut einer Woche auf der Internationalen Raumstation ISS wieder sicher auf die Erde gebracht.



Die Raumkapsel Sojus mit Fedor an Bord sei am Samstag erfolgreich in der Steppe der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan gelandet, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit.



Bei dem Aufenthalt auf der ISS testeten Kosmonauten vor allem die motorischen Fähigkeiten der Arme und Hände von Fedor unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit. Er ist 180 Zentimeter groß und wiegt 160 Kilogramm. Zu den Aufgaben gehörte etwa der Einsatz einer Bohrmaschine und die Benutzung eines Handtuchs. Fedor habe alle Arbeiten nach Plan erledigt. Auch an der Landung der Sojus in der kasachischen Steppe war Fedor Roskosmos zufolge beteiligt.