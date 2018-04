Humor, so schwarz wie die Autos? Wenn Bestatter witzig werben

Seit Serien wie "Six Feet Under" ist klar: Tod und schwarzer Humor - das kann ganz gut zusammen passen. Doch als Bestattungsinstitut mit makabren Sprüchen für seine Dienste zu werben - das muss man sich trauen. Ein Bestatter in Italien macht es vor.



Es ist eine Branche, in der es normalerweise nicht so viel zu lachen gibt. Doch das italienische Bestattungsinstitut Taffo sieht gerade darin einen Grund für humorvolle Werbung - und kein Hindernis. "Wenn Sie etwas getrunken haben, lassen Sie wen anders fahren", schreibt das römische Unternehmen auf seine Plakate. Und darunter: "Sonst fahren wir Sie."