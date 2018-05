Hunziker moderiert italienisches "Wetten, dass..?"

Canale 5 und Michelle Hunziker importieren "Wetten, dass..?" nach Italien. Moderationsverstärkung bekommt die Schweizerin dabei aus der eigenen Familie.



Im Februar wurde bekannt, dass Michelle Hunziker auf dem italienischen Sender Canale 5 eine eigene Serie bekommt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun ist raus gekommen, worum es sich dabei genau handeln wird: Eine italienische Version von "Wetten, dass..?".



Gemeinsam mit ihrer Tochter Aurora Ramazotti wird Hunziker die Show mit dem klangvollen Titel "Vuoi Scomettere?" moderieren. Sie startet am kommenden Montag in Italien auf dem Privatsender Canale 5, der zur Senderfamilie des Mediaset-Konzerns gehört.