"I Love Dick": Neues Amazon-Original startet im Sommer

Ein weiteres Projekt aus der Amazon Pilot Season schafft es in Kürze zum Publikum. "I Love Dick" steht ab Juni exklusiv auf Amazon Prime Video zur Verfügung.



Das Amazon Original "I Love Dick" war Teil der Amazon Pilot Season im Sommer 2016 und konnte den Streaminganbieter fürs Erste überzeugen. Ab 9. Juni versucht die Serie ihr Glück auch beim Publikum. Dann stehen Prime-Mitgliedern sowohl die deutsche Synchronfassung wie auch die englische Originalfassung zum Abruf zur Verfügung.