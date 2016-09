IBC 2016: ZTE stellt neuen DVB-T2-Receiver vor

Bevor die Fachmesse IBC in Amsterdam zu Ende geht, stellt ZTE noch seinen neusten DVB-T2-Receiver vor. Mit der Set-Top-Box verspricht das Unternehmen ein außergewöhnliches Fernseherlebnis.



ZTE bringt einen neuen DVB-T2-Receiver auf den Markt. Das chinesische Unternehmen präsentierte die Set-Top-Box ZXV10 B820T2-A14 auf der IBC in Amsterdam. Im Receiver integriert sind 4K-Ultra-HD sowie OTT(Over the Top)-Dienste. Für einen reibungslosen Ablauf soll ein Amlogic Systemchip (SoC) mit 64-Bit-CPU-Architektur, 16 GB EMMC Flash und 2 GB DDR3 sorgen.