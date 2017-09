IBC 2017: Densitron stellt neue 4K-Monitore vor

Auf der noch bis 19. September stattfindenden International Broadcasting Convention (IBC) wird der Messe-Debütant Densitron seine neue Produktpalette an hochwertigen HD- und 4K-Monitoren vorstellen.



In Halle 10 an Stand D42 können die Besucher die neuen 15.6" und 17.3" Monitore bewundern. Mit 4K Pixel Auflösung und einem hervorragenden Kontrastverhältnis von 1000:1 können auf dem Display ein tiefschwarzer Hintergrund und helle Farben dargestellt werden.