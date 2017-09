IBC 2017: Eutelsat und Globecast erneuern Partnerschaft

Eutelsat Communications und Globecast haben auf der IBC bekannt gegeben, dass beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit auf der der TV-Position Hotbird durch ein langjähriges Abkommen erneuern.



Zwischen beiden Unternehmen besteht eine langjährige Partnerschaft, die auch in Zukunft die TV-Position Hotbird für Europa, das westliche Russland sowie den Nahen und Mittleren Osten ausbauen möchte. Sie soll den Übergangsprozess vieler TV-Sender zur HD Ausstrahlung beschleunigen.