IFA 2017: Deutsche TV-Plattform zeigt neue Technologien

Am Stand 219a/219b der Deutschen TV-Plattform in Halle 26A der IFA 2017 dreht sich alles um aktuelle Standards und Formate für Mediennutzung und Entertainment, wie z.B. Ultra HD, High Dynamic Range (HDR), 3D-Sound und Virtual Reality.



Die Ultra HD HDR-Technologien PQ (HDR10) und Hybrid Log-Gamma (HLG), die derzeitigen Standards für High Dynamic Range werden am Stand der Deutschen TV-Plattform mit aktuellen Inhalten u.a. von Astra, Dolby, Eutelsat, Loewe und Sky Deutschland erklärt.