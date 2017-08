IFA 2017: Dirror – Smarter Spiegel mit neuem Interface

Der digitale Spiegel Dirror sorgte schon im letzten Jahr auf der IFA für erstaunte Gesichter. Das nicht ganz preiswerte Einrichtungsaccessoire soll nun besser sein.



Er hängt praktisch in jedem Haushalt: der Spiegel. Doch warum soll er nur das einfallende Licht reflektieren? Warum kann er nicht smart sein? Das fragte sich auch die DGMK aus Berlin und die Ironshark GmbH aus Jena. Sie entwickelten den Dirror. Mit ihm lassen sich Fotos und Gemälde, Nachrichten und Wetter sowie E-Mails anzeigen. Auch mit Netflix ist das Gerät kompatibel und zum Musikhören sowie als Steuerzentrale fürs Smarthome eignet er sich ebenfalls. Und dabei sieht er aus wie der klassische Spiegel.