IFA 2017: Elektroverbände rücken Smart Living in den Fokus

Unter dem Motto „Fit für die digitale Welt“ steht der IFA-Stand von ZVEI, VDE und ZVEH ganz im Zeichen der Themen Smart Living und Nachwuchs für die Elektro-Branche.



Welche Möglichkeiten bietet ein smartes Zuhause? Und wie gelingt es, Komfort und Sicherheit zu steigern und gleichzeitig Energie zu sparen? Antworten auf diese Fragen liefert der Gemeinschaftsauftritt der Verbände VDE, ZVEH und ZVEI auf der IFA 2017 vom 1. bis 6. September in Berlin. Das 100 Quadratmeter große „House of Smart Living“ zeigt die Vorzüge intelligent vernetzter Smart-Home-Technik.