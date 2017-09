IFA 2017 Highlights: Zwischen Sprachassistenten und Staubsaugern

Die Internationale Funkausstellung ist aktuell in vollem Gange und präsentiert sich mit Neuheiten aus vielen technischen Bereichen. Das sind einige Highlights.



Wie schon seit der Digital Lifestyle Preview bekannt ist auch dieses Jahr der Bereich Haushaltsgeräte wieder sehr beliebt. Siemens und Bosch haben mit dem X-Spect zum Beispiel eine Lösung in petto, die Flecken auf Textil analysiert oder bestimmt, wie reif Obst ist.