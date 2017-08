IFA 2017: Highlights auf der Digital Lifestyle Preview gezeigt

Schon wieder steht mit der Internationalen Funkausstellung in Berlin eins der wichtigsten Technikevents vor der Tür. Nun wurden der Presse auf der Digital Lifestyle Preview bereits die ersten Highlights präsentiert.



Das iPhone wird dieses Jahr zehn Jahre alt und in dieser Zeit haben sich Smartphones nicht grundlegend verändert - noch immer sind sie ein Block mit berührungssensitivem Display, über das der Großteil der Interaktion erfolgt. Das könnte sich in Zukunft jedoch ändern, wie das Asus Zenfone AR beweist. Dieses hat nämlich nicht nur, wie der Name verrät, Augmented-Reality-Kompetenzen durch Kooperation mit Google Tango, sondern unterstützt auch das Virtual-Reality-Projekt Google Daydream.