IFA 2019: Philips bringt OLED-TVs mit Bowers & Wilkins-Sound

Zur IFA 2019 präsentieren Philips TV und das Audio-Unternehmen Bowers & Wilkins zwei neue OLED-TVs, die nicht nur die neueste Bildtechnolgie mit Dolby Vision und Co. an Bord haben, sondern auch mit Dolby Atmos punkten.



Die beiden Philips OLED+934 und OLED+984 verfügen über die neuesten OLED-Panels und über die dritte Generation des P5-Processings, was eine nochmals verbesserte Bildqualität in den Bereichen Rauschreduzierung, Schärfe, Farben und Hauttöne sowie eine bessere Kontrastdarstellung von allen Quellen ermöglichen soll, berichtet das Unternehmen.



Die dritte Generation der P5-Bildverbesserung soll demnach leistungsstark genug sein, um weitere Fortschritte im Hinblick auf die Bildqualität bei der hauseigenen "Perfect Natural Reality" zu zeigen. Darüber hinaus wurde die gesamte HDR-Darstellung sowohl bei HDR10 als auch für HDR10+ Bildquellen verbessert. Erstmals werden auch Inhalte mit Dolby Vision wiedergegeben.