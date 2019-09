IFA 2019: Sharp zeigt Android TVs für den europäischen Markt

Der Elektronikkonzern Sharp zeigt auf der IFA 2019 neue UHD-TV-Geräte mit Android TV und will sich preislich auf den Massenmarkt fokussieren. Einstiegsmodelle soll es so schon ab 399 Euro geben.



Mit den neuen Aquos Android TVs will Sharp neben Unterhaltung und Information auch Smart-Home-Connectivity in die Haushalte bringen. Sämtliche Produkte und Services von Google, die den Alltag der Nutzer begleiten, wie zum Beispiel die Google Suchmaschine, können über die Sharp Aquos Android TVs genutzt werden.



Per Sprachbefehl lässt sich nicht nur der Fernseher steuern, schnell und einfach auf die Lieblingsunterhaltung zugreifen, Nachrichten abrufen oder Termine checken, auch das vernetzte Zuhause hört auf jedes Kommando. Mit der Sprachsteuerung kann beispielsweise das Licht gedimmt, die Raumtemperatur angepasst oder die Jalousien heruntergelassen werden. Aktiviert wird der Assistent mit einem speziellen Knopf an der Fernbedienung.



Mit Zugang zum Google-Play-Store steht dem Nutzer eine Sammlung aus rund 5.000 verschiedenen Apps und Mediatheken aus den Bereichen Video, Musik, Gaming, Sport oder News zur Verfügung. Neben dem regulären Fernsehprogramm können Filme und Serien mithilfe von Video on Demand-Anbietern (VoD) wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO oder Rakuten TV gestreamt werden.