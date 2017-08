IFA Berlin 2017: IFA Next feiert Premiere

Auf der IFA 2017 wird es erstmals eine einzigartige und größere Bühne für Innovationen geben. Die IFA next bringt das globale Know-how für die Zukunft.



Zur IFA 2017 wird es erstmals eine einzigartige und größere Bühne für Innovationen geben. Die IFA Next genannte Veranstaltung soll dabei zusammenbringen, was zusammengehört. Sie soll das globale Know-how für die Zukunft von Technik, Business und Lifestyle sein. Mit einem neu konzipierten Treffpunkt für Entrepreneure und Forscher wird die IFA Next die Halle 26 in einen Innovation-Hub verwandeln.