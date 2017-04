IFA Berlin weiter auf Wachstumskurs

Die Elektronikmesse IFA in Berlin ist weiter auf Wachstumskurs. Bereits heute seien die Hallen auf dem Messegelände unter dem Funkturm ausgebucht, sagte IFA-Direktor Jens Heithecker.



"Wir wollen zur nächsten IFA aber auch ein strukturelles Wachstum umsetzen." Die aktuellen Pläne sowie Highlights einiger Hersteller für die kommende Ausgabe im September präsentierten die Veranstalter am Samstag auf einer internationalen Pressekonferenz in Lissabon.