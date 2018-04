IFA: Branche der Unterhaltungselektronik auf Wachstumskurs

Die Branche der Unterhaltungselektronik sieht sich weiter auf Wachstumskurs. Der große Trend ist die Sprachsteuerung von Geräten.



"Wir erwarten 2018 weltweit sehr positive Entwicklungen", sagte Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender des Branchenverbands gfu, der dpa. In allen Regionen der Welt werde Umsatzzuwachs erwartet. Voraussichtlich über eine Billion Dollar würden die Kunden in diesem Jahr für Produkte wie Smartphones sowie Audio- und TV-Geräte ausgeben. Vor allem das Geschäft mit Smartphones und TV-Geräten lege weiter zu.