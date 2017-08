IFA: Digitale Innovationen und neue RBB-Formate in ARD-Halle

Die ARD bietet auf der IFA Live-Radio und Fernsehen sowie jede Menge Informationen zu den neuesten Technik-Trends. Der RBB gibt außerdem einen Vorgeschmack auf seine künftigen Formate.



In der Halle 2.2 präsentieren die ARD, der RBB, Deutschlandradio und One auf der IFA neben digitalen Innovationen, auch Stars zum Anfassen und neue RBB-Formate. Musikalischer Höhepunkt jedes Messetages wird das Clubkonzert um 17 Uhr sein.