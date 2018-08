IFA: Spracherkennungsplattform Snips macht Anwenderdaten sicher

Bei der Internationalen Funkausstellung (IFA) können sich Besucher von der Cloud-unabhängigen Spracherkennungsplattform Snips überzeugen. Die Sprachsteuerung kann an einer Kaffeemaschine, einem 3D-Drucker sowie einer Music-Box ausprobiert werden.



Vom 31. August bis 5. September steht die Hauptstadt wieder ganz im Zeichen der IFA. Aussteller und Interessierte treffen sich dann in Berlin zur weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik. Auch das KI-Start-up Snips ist dabei, um die deutsche Version seiner Spracherkennungsplattform erstmals in Deutschland vorzustellen.