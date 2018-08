IFA: Thomsons neue Zimmerantenne verjagt Einbrecher

Bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin (IFA) feiert die neue Zimmerantenne von Thomson Premiere. Das Gerät hat mehrere Funktionen. Sie dient nicht nur für den digitalen TV- und Radioempfang, sie ist auch als TV-Simulator zu gebrauchen.



Vom 31. August bis 5. September wird Berlin zum Mekka für Geräte-Aussteller und Technik-Interessierte. Dann steht die Hauptstadt wieder ganz im Zeichen der IFA. Besucher erleben dann viele neue Gadgets und Produkte. Darunter ist auch Thomsons neue Zimmerantenne.