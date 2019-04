IFA trotz Flaute in der Unterhaltungselektronik mit neuen Themen

In der Unterhaltungselektronik wachsen derzeit die Bäume nicht in den Himmel. Den Branchentreff IFA plagen trotzdem keine Sorgen. Das Gelände ist auch in diesem Jahr ausgebucht - auch weil die Messe in Berlin rechtzeitig auf neue Themen gesetzt hat.



Die IFA in Berlin ist in diesem Jahr erneut ausgebucht, obwohl die Branche der Unterhaltungselektronik in diesem Jahr eine Schwächeperiode durchmacht. Auch die globale Bedeutung der IFA wachse, sagte Messe-Direktor Jens Heithecker der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind inzwischen die größte Digitalmesse in Europa."



Hans-Joachim Kamp, Vorstandsvorsitzender der IFA-Ausrichterin gfu, verwies darauf, dass der Markt der Unterhaltungselektronik in diesem Jahr weltweit stagnieren werde. In Europa werde noch ein kleines Plus von einem Prozent erwartet. Zur Schwäche des Marktes trägt bei, dass die Verbraucher seltener neue Fernsehgeräte kaufen. Hier schrumpft der Markt um 3 Prozent. Immerhin legt das Segment der Geräte mit hoher Auflösung (UHD) um fünf Prozent zu.