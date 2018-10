IMDb bald mit eigenem Streamingdienst?

US-Medienberichten zufolge soll die Internet Movie Database (IMDb) kurz davor stehen, einen eigenen Streamingdienst zu starten. Es könnte jetzt sogar alles recht schnell vonstatten gehen.



Der geplante IMDb-Streamingdienst könnte laut Informationen des US-Wirtschaftssenders CNBC noch diese Woche angekündigt werden. Demnach handelt es sich um eine Plattform für vor allem alte Serien und Filme, kuratiert von der weltgrößten Bewertungsseite für Videoinhalte.Hierzulande berichte zuerst "Turi2" darüber.