IOC: 300 Millionen TV-Zuschauer bei Olympia-Eröffnung

Etwas mehr Frauen als Männer und etwas jünger als bei den Sommerspielen – das und mehr zeigen die Zuschaueranalysen der TV-Übertragung der Olympischen Winterspiele 2018.



Mehr als 300 Millionen Zuschauer weltweit haben die Fernsehübertragung der Eröffnungsfeier von den Olympischen Winterspielen gesehen. Das geht aus einer ersten Analyse hervor, die das Internationale Olympische Komitee am Dienstag in Pyeongchang vorstellte. Der im IOC für Fernsehen und Marketing zuständige Direktor Timo Lumme sagte, dass fast fünf Milliarden Menschen Zugang zu den TV-Übertragungen der Wettkämpfe in Südkorea haben: "Davon hat ungefähr jeder Dritte bislang etwas von den Spielen gesehen."