IPTV bei 1&1: Rückschritt oder Fortschritt?

1&1 setzt beim Thema IPTV seit den letzten Dezembertagen auf eine eigene TV-Lösung. Unterschiede sind nicht nur bei der Sendervielfalt und den Preisen zu finden, sondern auch bei der Technik.



IPTV-Angebote lassen sich auf verschiedene Weisen zum Kunden transportieren. Zum einen als Multicaststream, bei dem mehrere Empfänger auf einen Stream zurückgreifen, zum anderen als Unicaststream, bei dem jeder Empfänger vom Server seinen eigenen Stream abholt. Der bisherige Dienstleister für das IPTV-Angebot von 1&1, Entertain TV, mit dem 1&1 nun nicht mehr zusammenarbeitet, überträgt seine Signale im Multicast-Verfahren, das neue Paket wird hingegen als Unicast übertragen. Vor allem bei Mehrfachnutzung kann dies für Probleme sorgen, da der gleichzeitige Abruf eines Senders an zwei Geräten doppelte Bandbreite benötigt. 1&1 schlichtet allerdings und teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Nutzung von bis zu drei Streams parallel möglich ist.