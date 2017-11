IPTV: purtel.com geht mit erstem Kunden an den Start

Die tkrz Stadtwerke GmbH ist der erste Kunde von purtel.com, der das neu eingeführte IPTV nutzt. Wie profitieren die Kunden des Emsdettener Unternehmens von der Partnerschaft?



Das in Emsdetten ansässige Unternehmen tkrz Stadtwerke GmbH bietet seinen bestehenden Kabelnetz-Kunden, den Glasfaser- und DSL-Neukunden durch das dazu gewonnene IPTV jetzt ein "all-IP Paket" Paket an.