IPTV statt Sat-Verbreitung: Israelischer Anbieter Yes sattelt um

Die israelische TV-Plattform Yes setzt künftig auf IPTV und will Sat-Verbreitung abschaffen. Am Dienstag ist das neue internetbasierte Angebot Yes+ gestartet.



Das Unternehmen ist gleichzeitig im Begriff die Verbreitung via Satellit abzuschaffen. Dieser Prozess soll einige Jahre in Anspruch nehmen.