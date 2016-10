IRT stellt "Small Scale DAB" vor

DAB Plus ist ein Übertragungssystem, das in einem großen Gebiet möglichst viele Anbieter vereint. Kleine Lokalradios haben daran oftmals kein Interesse. Die Lösung könnte das "Small Scale DAB" sein.



Mittelfristig soll UKW durch DAB Plus abgelöst werden. Die Idee das DAB-Systems ist, dass sich möglichst viele Radioanbieter in einem gemeinsamen DAB-Ensemble die Kosten für den Betrieb teilen können. Für kleine Lokalradios könnte dieses Konzept problematisch sein. Entweder es gibt im Gebiet keine weiteren Anbieter oder die Ausstrahlung in einem größeren Gebiet erscheint wegen des speziellen Programms nicht sinnvoll.