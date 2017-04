ISS-Außeneinsatz: US-Astronauten verlieren Hitzeschild

Der jüngste Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS verlief nicht nach Plan: US-Astronauten mussten bei Arbeiten an der Außenwand der Verlust eines Hitzeschilds vermelden.



Bei Arbeiten an der Außenwand der Internationalen Raumstation (ISS) ist ein Hitzeschild im All verloren gegangen. Bei dem rund sechseinhalbstündigen Außeneinsatz wollten die US-Astronauten Peggy Whitson und Shane Kimbrough in der vergangenen Woche vier Schutzschilde anbringen, teilte die Europäische Raumfahrtbehörde Esa am Donnerstag mit. Dabei sei es zu dem Vorfall gekommen.