ITV Media Group startet neuen Free-TV-Sender

Ab Sommer können sich deutsche Zuschauer auf einen weiteren Free-TV-Sender freuen. Die ITV Media Group wird im Juni nach Family TV und Blizz einen dritten Sender starten, dessen Namen in der deutschen TV-Landschaft bereits bekannt ist.



TM3 kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. Allerdings wird der Sender nicht mehr viel mit dem ursprünglich 1995 gestarteten Programm zu tun haben. Denn es handelt sich um einen komplett neuen, frei empfangbaren Sender, der von der ITV Media Group zum 1. Juni neu gestartet wird.