ITV Media startet dritten Free-TV-Sender 2017

Schon seit längerer Zeit hat ITV Media, die die TV-Sender Family TV und Blizz veranstaltet, den Start eines dritten Fernsehkanals angekündigt. Nun legt die Augsburger Mediengruppe konkrete Details zum neuen Free-TV-Sender vor.



ITV Media will mächtig aufrüsten: Neben den Kanälen Family TV und Blizz will die deutsche Mediengruppe einen dritten Fernsehsender am Markt platzieren. Angekündigt war das Projekt schon länger, am Dienstag kommunizierte ITV Media nun die ersten Details.