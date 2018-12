"Ich bereue nichts": US-Schauspielerin Kim Basinger wird 65

Als Bond-Girl und in "9 1/2 Wochen" verdrehte Kim Basinger Zuschauern weltweit den Kopf. Für "L.A. Confidential" gewann sie einen Oscar. Ansonsten lief einiges schief im Leben der Schauspielerin, doch Basinger erkämpfte sich immer wieder Stabilität. Jetzt wird sie 65.



Vom Bond-Girl zur Oscar-Preisträgerin, das war vor Kim Basinger noch keiner gelungen: 1983 verdrehte sie meist halbnackt in "Sag niemals nie" an der Seite von Sean Connery als James Bond Millionen Zuschauern weltweit den Kopf. 14 Jahre später wurde sie für ihre Rolle in dem anspruchsvollen Gangsterfilm "L.A. Confidential" mit dem Oscar für die beste Nebenrolle ausgezeichnet. Ein Triumph - doch das Leben von Basinger bleibt geprägt von Höhen und Tiefen. Am Samstag (8. Dezember) wird das einstige Sex-Symbol 65 Jahre alt.