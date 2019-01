"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus": Online hui, im TV pfui

Das Dschungelcamp hat zwar am Dienstag erstmals die Vorjahresquote übertreffen können, legt im Fernsehen quotenmäßig aber einen ausbaufähigen Start hin. Anders sieht es im Netz aus.



Seit sechs Tagen läuft die 13. Staffel vom "Dschungelcamp" auf RTL. Und der Sender kann online im Gegensatz zum Fernsehen laut den aktuellen Zahlen der AGOF ein Zuschauerplus verzeichnen. Zwischen 1,18 Mio. und 1,32 Mio. Unique User verzeichnete die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung am ersten Wochenende der diesjährigen Ausstrahlung.