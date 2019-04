"Ich hab Polizei": Neo Magazin Royale mit musikalischem Spezial

Am Donnerstag und Freitag gibt es eine Sonderausgabe von Neo Magazin Royal. Zu sehen ist ein Best Of der Tour von Böhmermann und seinem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.



Die besten Songs der Tour von Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld (RTO) zeigt ZDFneo in einem "Neo Magazin Royale Spezial" am Donnerstag (25. April) und Freitag (26. April).

In den vergangenen Monaten tourte Jan Böhmermann mit dem RTO durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Kuschelpopballade "Menschen Leben Tanzen Welt" und die Rap-Hymne "Ich hab Polizei" gehören ebenso dazu wie auch "Rainer Wendt", der Song mit Schunkelgarantie über den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt.



ZDFneo zeigt die besten RTO-Songs in einem Zusammenschnitt am Donnerstag, 25. April 2019, um 22.15 Uhr. Im ZDF ist das "Neo Magazin Royale Spezial" am Freitag, 26. April 2019, um 0.00 Uhr zu sehen. In der ZDFmediathek ist die Show bereits ab Donnerstag, 25. April 2019, um 20.15 Uhr abrufbar.