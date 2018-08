"Ich weiss alles" ist die neue Quiz-Sendung in der ARD

Neben Moderator Jörg Pilawa sehen Zuschauer in der neuen ARD-Show auch die Fernseh-Urgesteine Günther Jauch und Thomas Gottschalk in Quiz-Aktion. In "Ich weiss alles" geht es um außergewöhnlich großes Allgemeinwissen.



Am 8. September zeigt Das Erste die Auftakt-Sendung von "Ich weiss alles". Die neue Quiz-Show ruft Kandidaten mit einem außergewöhnlich großen Allgemeinwissen auf die Bühne.