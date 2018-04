Identitätsplattform Verimi geht an den Start

Mit Verimi sollen Nutzer ihre digitalen Identitäten und Daten bequem und sicher managen können. Das soll den Alltag bei Unternehmen und Behörden im Internet erleichtern. Nun ist der Service verfügbar



Die Identitätsplattform Verimi, hinter der große deutsche Konzerne stehen, geht gut sieben Monate nach der Ankündigung an den Start. Zu den Funktionen, die von Anfang an zur Verfügung stehen, gehören die Möglichkeit, sich über Verimi bei verschiedenen Websites anzumelden, sowie das Videoident-Verfahren. Weitere Services wie die elektronische Signatur, Bezahldienste oder das Hochladen sensibler Dokumente sollen schrittweise dazukommen.