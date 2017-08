Ikea: Demnächst Einrichten in Virtual Reality

Der Möbelriese Ikea hat Interesse an virtuellen Welten gezeigt. Künftig ist der neue Katalog nämlich nicht nur als Briefbeschwerer und Toilettenlektüre erlebbar.



Neben dem neuen Katalog in Papierform hat Ikea in Hamburg nun auch den ersten vorgestellt, der in der virtuellen Realität einsetzbar ist. Mithilfe einer Oculus Rift, die im Übrigen zu Facebook gehört, soll ab Oktober der nächste Jahreskatalog in 360 Grad nutzbar sein. Eine solche Datenbrille ist jedoch leider mit erheblichen Kosten verbunden - zusätzlich zur schon nicht ganz günstigen Brille ist auch ein potenter Gaming-PC vonnöten.

Meldungen zu diesem Thema

Virtuelle Realität in der Forschung auf dem Vormarsch

Studie zu Gaming-Trends 2017

Sky äußert sich im Bundesliga-Streit



Wer in Berlin vorbeikommt, hat daher Glück gehabt. In der Filiale Berlin-Lichtenberg sollen demnächst Oculus-Brillen mit dem "Ikea VR-Einrichtungserlebnis" zur Verfügung stehen, womit sich der neue Katalog dann beschauen lässt. Dort wurde auch der Prototyp "Virtual Home Experience" getestet. Realisiert wurde das Ganze im Übrigen von der Digitalagentur Demodern aus Hamburg und Köln.



Neben VR, also dem völligen Ersetzen der realen Welt, versucht sich Ikea auch an der sogenannten "Erweiterten Realität", auch bekannt als "Augmented Reality". Mittels einer Smartphone-App sollen Möbel virtuell im Raum platziert werden können. Die Basis der Technik liefert hierbei Apple.