Ikea erweitert sein Sortiment an Home-Sound-Produkten

Der schwedische Möbelgigant Ikea und der kalifornische Technikhersteller Sonos haben eine Partnerschaft für die Entwicklung von Home-Sound-Produkten angekündigt.



Sonos soll IKEA beim Ausbau des hauseigenen Smart-Home-Programms helfen und das Unternehmen möchte nach der smarten Beleuchtung und den kabellosen Ladegeräten mit dem Home-Sound eine neue Stufe der Digitalisierung der Haushalte erreichen. Dabei soll die Entwicklung von Möbeln mit vernetztem Sound helfen.