Illegales Online-Glücksspiel in Deutschland wächst rasant

Glücksspiele in Deutschland eint zwei Dinge: Sie sind illegal und wachsen vor allem im Internet stetig und rasant an. Laut einer Studie auch eine Folge verstärkter Werbung der Anbieter und der mangelnden Regulierung der Länder.



Illegales Glücksspiel in Deutschland und bisher nicht zugelassene Online-Geldspiele sind nach einer aktuellen Studie weit stärker auf dem Vormarsch als der regulierte Markt. Das Wachstum des gesamten deutschen Glücksspielmarktes um acht Prozent im Jahr 2015 ist "vornehmlich auf die Ausdehnung des nicht-regulierten Marktes zurückzuführen", wie aus einer Branchenanalyse des "Handelsblatt Research Institute" hervorgeht. Das Marktvolumen nicht zugelassener Angebote steige jährlich um etwa 30 Prozent.