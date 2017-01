Illegales Streaming: Weiterer Erfolg für Sky

Ermittlungserfolg für die deutsche Justiz: Eine weitere Streaming-Plattform, die illegal Inhalte des Pay-TV-Anbieters Sky verbreitet hatte, konnte gesperrt werden. Eine Strafanzeige von Sky hatte die Ermittlungen ausgelöst.



Mit zwei neuen Expertinnen will Sky den Kampf gegen die illegale Ausstrahlung seiner Inhalte ausweiten. Erfolg kann der Pay-TV-Anbieter mit seiner Strategie ohnehin schon verbuchen. So konnten erst in der letzten Woche zwei weitere Streamingplattformen gesperrt werden, wie das Amtsgericht Bamberg bekannt gab.