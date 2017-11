Illner: weniger als drei Prozent AfD-Gäste

Maybrit Illner wehrt sich gegen die Kritik, dass die AfD herbeigetalkt wurde. "Ignorieren war keine Alternative."



ZDF-Talkerin Maybrit Illner (52) wehrt sich gegen Vorwürfe, zu viele AfD-Politiker vor der Bundestagswahl eingeladen und somit zum guten Abschneiden der Partei beigetragen zu haben. "Die AfD und ihre Vertreter mussten ab 2016, in Zeiten von Pegida, Köln, zweistelligen Wahlergebnissen im März und brennenden Flüchtlingsheimen kritisch befragt werden", sagte Illner in einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit dem Magazin "Journalist". "Ignorieren war keine Alternative. Aber zwischen "ignorieren" und "hofieren" liegen ein paar journalistische Möglichkeiten."