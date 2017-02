Im April: Vox grillt wieder den Henssler

Ab April wird bei Vox wieder gegrillt - und zwar Steffen Henssler. "Grill den Henssler" kehrt zu Beginn des Monats mit neuen Folgen zurück.



Acht neue Folgen "Grill den Henssler" hat Vox auf Lager. Ab dem 2. April strahlt der Sender diese immer sonntags um 20.15 Uhr aus. Auch die Promi-Riege kann sich wieder sehen lassen, die Vox für die neue Staffel gewinnen konnte. Model Alexander Keen, Profitänzer Joachim Llambi und Model Ann-Kathrin Brömmel messen ihre Kochkünste mit denen

des Starkochs.