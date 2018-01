"Im Einsatz für Nashörner": der letzte Vertreter seiner Art

Nashörner gibt es hierzulande in Zoos zu bestaunen. In ihrer Heimat sterben sie aus - wovon eine ZDF-Reportage von Hannes Jaenicke nun berichtet. Auch Frank Elstner hat einen Nashorn-Film in petto.



Bei uns in Europa sterben die Insekten aus, vor allem die Bienen. In Afrika sind davon vor allem Elefanten und Nashörner betroffen. In sämtlichen Fällen ist der Mensch mit verantwortlich dafür, in Afrika ganz direkt - als Wilderer. Davon berichtet die Reportage "Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Nashörner", die am kommenden Dienstag (22.15 Uhr) im ZDF zu sehen ist. Der 57-jährige Schauspieler hat das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn in Kenia besucht.