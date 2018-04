Im Ersten startet das neue Reportageformat "Rabiat"

Das neue Reportageformat "Rabiat" im Ersten geht an den Start.



Die erste Folge "Drogenrepublik Deutschland" ist an diesem Montag (30. April) um 22.45 Uhr zu sehen. Dabei geht Autorin Anne Thiele der Frage nach, warum Menschen Drogen nehmen, wie gefährlich Drogen sind und welche Folgen Drogenkonsum hat, wie Radio Bremen mitteilte. Sie ist dabei, wenn ein Dealer per Taxi Drogen zu seinen Kunden kutschiert, spricht mit einem 33-Jährigen, der Cannabis in Selbsttherapie gegen Depressionen nimmt oder lässt einen YouTuber zu Wort kommen, der sich Drogen übers Internet bestellt hat.