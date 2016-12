Im Kampf zwischen linearen TV und VoD werden Karten neu gemischt

In der allgemeinen Wahrnehmung haben die Streamingdienste das lineare TV bereits überholt. Doch 2017 wollen die klassischen Sender zurückschlagen und kündigen zahlreiche neue Eigenproduktionen an. Der Gewinnter dürfte da schon feststehen: Der Zuschauer.



Für Bewegtbild-Junkies wird das Jahr 2017 so reichhaltig wie kein anderes zuvor. Denn die neuen Netzanbieter wie Amazon, Netflix und Maxdome oder auch die Abonnementplattform Sky machen mit ihren eigenen Fictionentwicklungen den alteingesessenen TV-Anbietern das Leben deutlich schwerer. Doch auch die haben in der Materialschlacht einiges Sehenswertes in petto. Hier ein Überblick: