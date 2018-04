Im Norden wird wieder gemordet

Am nächsten Montag startet im Ersten die fünfte Staffel Vorabendkrimis "Morden im Norden". Die Lübecker Ermittlern Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) ermitteln in acht neuen Folgen immer montags ab 18.50 Uhr.

Finn Kiesewetter und Sandra Schwartenbeck bei ihrem ersten gemeinsamen Fall. Bild: ARD/Georges Pauly

Zu Beginn haben es die Beiden in "Liebesblind" mit einer augenscheinlichen Beziehungstat zu tun. Ein Ehemann hat seine Frau nach einer Dienstreise mit einem Messer in der Brust tot im Garten aufgefunden. Natürlich streitet der Mann alles ab. Bewegung kommt in den Fall, als die Ermittler erfahren, dass die Frau unter dem Trauma einer Fehlgeburt litt. Der Einblick in ihre Krankenakte verrät, dass die Tote einiges zu verbergen hat.