Im Streit mit Apple antwortet Qualcomm mit einer Gegenklage

Wegen unfairen Wettbewerbs hatte Apple seinen Chip-Zulieferer Qualcomm verklagt. Doch das Unternehmen, dessen Chips für die wichtige Funkverbindung in Smartphones sorgen, reagiert nun mit einer Gegenklage.



Der Chipkonzern Qualcomm, der in vielen Smartphones für die Funkverbindung sorgt, spitzt seinen Streit mit Apple mit einer Gegenklage zu. Qualcomm wirft dem iPhone-Konzern vor, Tatsachen zu verfälschen und Regulierer zu Attacken angestachelt zu haben. Apple hatte bei seiner Klage im Januar erklärt, der Chip-Spezialist verlange zu viel für Patentlizenzen und fordert eine Milliarde Dollar, die Qualcomm zurückhalte.