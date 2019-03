Im Test: Vantage VT-65 HD C

Die Analogabschaltung im Kabel ist in vollem Gange. Viele Kabelnutzer sind aktuell auf der Suche nach einem passenden Empfangsgerät. Sky Vision hat ein solches im Portfolio.



Der Vantage VT-65 HD C ist ein günstiger HDTV-Einstiegsreceivers fürs Kabelnetz. Der von www.sky-vision.de vertriebene Empfänger verfügt über eine kompakte Bauweise. Dank einer HDMI- und zusätzlich einer Scart-Schnittstelle kann die Kabel-Set-Top-Box sowohl an modernen Flachbildfernsehern als auch an älteren TV-Geräten betrieben werden. Die Printredaktion von DIGITAL FERNSEHEN hat den Receiver einmal genauer unter die Lupe genommen und zeigt, wie sich das Gerät im Alltag verhält.



DIGITAL FERNSEHEN stellt ab sofort ausgewählte Tests auch online zur Verfügung. Downloaden Sie die nachstehende PDF-Datei (auf das Bild klicken) und erfahren Sie, wie sich das entsprechende Produkt im Test geschlagen hat.

PDF-Download hier klicken: