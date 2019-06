Im Video: Selfsat vs. Megasat - Campingantennen im Vergleich

Wer auch im Camping-Urlaub nicht auf Fernsehen verzichten will, braucht eine gute Empfangsanlage. Wir haben die Selfsat Snipe Mobil Camp und die Campingman Portable 2 von Megasat unter die Lupe genommen und sie im Video zum Vergleichstest antreten lassen.



Campingfreunde kennen das Problem: Wer auf Reisen fernsehen möchte, braucht eine robuste Empfangsanlage zum Beispiel für den Satellitendirektempfang. Nervig wird aber das Einrichten der Antenne, besonders bei häufigen Standortwechseln von Caravan oder Wohnwagen. Doch hierfür gibt es inzwischen eine clevere Lösung: Selbstausrichtende Campingantennen.