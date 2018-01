Im ZDF ermittelt der "Staatsanwalt" in neuen Folgen

In Wiesbaden ist Oberstaatsanwalt Bernd Reuther wieder am Werk. Das ZDF strahlt acht neue Folgen der Krimiserie aus.



Rainer Hunold schlüpft erneut in die Titelrolle des "Staatsanwalts". Im ZDF ist er ab Freitag (5. Januar) wieder als Bernd Reuther zu sehen. Acht neue Episoden wird der Sender zur Prime-Time ausstrahlen.